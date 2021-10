Limburg United pakt zesde nederlaag op rij: "Op dat vlak staan we er niet"

Limburg United blijft het ontzettend moeilijk hebben in de BNXT League. Het pakte tegen Aalst zijn zesde nederlaag op rij.

Limburg United ging lang mee op bezoek bij Okapi Aalst, maar de laatste vijf minuten van de wedstrijd moest het toch de rol lossen.

Defensief zat het goed, maar in het slot vielen de shots niet meer binnen. Coach Raymond Westphalen, die overnam van de ontslagen Massot, blijft erin geloven.

“We moeten blijven focussen op progressie maken”, zegt Westphalen aan HBVL. “Ik zie al verbetering, vandaag vooral in defense. Iedereen heeft hierin een stap vooruit gezet, maar dat kostte veel energie. In het vierde quarter is het duidelijk dat we conditioneel nog niet ver genoeg staan.”