Marjorie Carpréaux zal niet meer in actie komen voor de nationale ploeg in het basketbal: "Het was een eer om de kleuren van mijn land te dragen"

De Belgian Cats moeten afscheid nemen van Marjorie Carpréaux. De 34-jarige point guard heeft op Instagram namelijk laten weten dat ze niet meer in actie zal komen voor de nationale ploeg.

"Sinds de Olympische Spelen heb ik nagedacht over de volgende stap in mijn carrière. Het is met een bezwaard hart maar met een serene gemoedsrust dat ik besluit mijn internationale carrière bij de Cats te beëindigen", aldus Carpréaux op Instagram.

"Het is voor mij een eer geweest om de kleuren van mijn land te dragen. Ik wil graag alle supporters bedanken, alle mensen die in mij geloofden, de staf, mijn teamgenoten. Dank aan mijn agent, Yves Lejeune. Het belangrijkste is om mijn vader te bedanken zonder wie ik nooit zou zijn gekomen waar ik nu ben, evenals mijn moeder en mijn familie. Al mijn liefde voor de Belgian Cats."