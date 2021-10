Nieuwe coach weet wat er moet veranderen bij de Belgian Cats

Bij de Belgian Cats mocht coach Philip Mestdagh zijn werk niet verderzetten. De Fransman Valéry Demory is zijn opvolger.

De 58-jarige Fransman ziet zijn opdracht helemaal zitten en kondigt de nodige vernieuwingen aan. “Het zal een andere manier van werken zijn, maar het doel blijft hetzelfde: winnen. Dit is een nieuwe uitdaging met nieuwe mensen, maar dat schrikt me niet af”, vertelt hij aan HLN.

De ploeg moet naar een hoger niveau en Demory weet hoe dat moet gebeuren. “Vooral in de cruciale matchen moeten we nog progressie maken en de tendens proberen keren. Ik zal in het begin voortbouwen op de steunpilaren van Philip, maar ik wil ook snel veranderingen doorvoeren. Zo zou ik de Cats liever iets agressiever zien spelen, zowel in verdedigend als aanvallend opzicht.”

Volgende maand staan er al kwalificatiewedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina en Duitsland op het programma. “Het doel is uiteraard om die eerste twee matchen te winnen, zelfs al zal ik niet veel tijd hebben om de ploeg voor te bereiden.”