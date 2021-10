Demory kondigt nieuw hoofdstuk aan bij Belgian Cats, maar zien of dat werkt

De Fransman Valéry Demory volgt Philip Mestdagh op bij de Belgian Cats. Geen bekende naam, maar wel een man met een mooi palmares.

Volgens Christophe Vandegoor heeft Tokio ervoor gezorgd dat Mestdagh niet langer coach van de Belgian Cats is. “Vooraf had iedereen gezegd dat de ambitie de top acht was, maar het had veel meer kunnen zijn. Dat idee heeft er op ingehakt. Zeker bij Emma Meesseman, misschien wel de beste speelster ter wereld. Na de Spelen heeft dat weken gespeeld”, vertelt Vandegoor bij Sporza.

De keuze voor een buitenlandse coach is toch ietsje vreemd te noemen. “De Franse competitie is in het vrouwenbasketbal een van de sterkste van Europa en Demory heeft bij Lyon Julie Allemand van dichtbij gekend en haar mee gekneed. Dat kan allemaal tellen.”

Demory kondigde al een andere speelstijl aan. Veel meer agressiviteit, maar ook veel minder speelminuten voor de topspeelsters. Zien of dat zal werken…