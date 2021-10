Een echte Brusselaar aan het hoofd bij Brussel: ploeg strikt ervaren coach

Bruel heeft een opvolger beet voor Ian Hanavan, de coach die na een tegenvallende seizoensstart aan de kant werd geschoven. De man die zijn rol overneemt is Jean-Marc Jaumin, een echte Brusselaar. Een 'match' die zou moeten kunnen werken.

Brussels won slechts één van zijn eerste vier wedstrijden en verloor onlangs ook van Luik, dat tot dan nog geen enkele keer had gewonnen. Het bestuur greep in en schoof Hanavan naar de kant. Jaumin moet met zijn ervaring de trein opnieuw op de rails krijgen.

Als speler bouwde hij een uiterst succesvolle carrière uit, maar ook als trainer heeft hij de nodige expertise opgedaan met passages bij Oostende en Aalst in het binnenland en bij Lugano en Den Bosch in het buitenland. Vorig seizoen loodste hij Den Bosch nog naar de finale van de play-offs in Nederland.

TERUG NAAR EIGEN LAND EN STAD

Jaumin keert nu dus terug naar zijn eigen land en naar zijn eigen stad. Vrijdag komt zijn eerste opdracht eraan: dan maakt Brussels de verplaatsing naar Limburg, de enige andere ploeg die reeds voor een trainerswissel opteerde.