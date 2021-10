VOORBESCHOUWING: Brooklyn de favoriet bij start NBA-seizoen maar vraagtekens rond niet-gevaccineerde Irving

De start van het nieuwe NBA-seizoen staat voor de deur, met Brooklyn toch als duidelijke favoriet. Als iedereen kan spelen, is dat de sterkste ploeg. Daar zit ook meteen al een adder onder het gras. We bekijken hoe de teams er voor staan en gaan dieper in op de ploegen met titelkansen.

DE FAVORIET:

BROOKLYN (OOSTEN):

Zelfs zonder Irving en met een Harden op halve kracht was Brooklyn in de play-offs vorig seizoen competitief tegen de latere kampioen. Als het triumviraat Harden - Irving - Durant kan spelen op de bepalende momenten, kan Brooklyn de hand uitsteken naar de titel. Irving heeft zich nog niet laten vaccineren, maar in sommige steden is vaccinatie verplicht om een job uit te voeren. Hoeveel matchen gaat Irving hierdoor missen?

DE UITDAGERS:

PHOENIX (WESTEN): Was vorig seizoen een aangename verrassing en haalde zelfs de NBA Finals. De Finals draaiden uit op een gemiste kans, maar dat betekent niet dat de kansen van Phoenix definitief bekeken zijn. De combo Paul - Booker werkt wonderwel, dat moet ook dit seizoen kunnen.

ATLANTA (OOSTEN): Speelde vorig seizoen verrassend sterke play-offs, maar dat was uiteraard geen toeval. Het kan een resem talent inzetten, met vooral Trae Young als grote ster. De Hawks moeten nu wel uit de schaduw treden, niemand zal hen nog onderschatten.

MILWAUKEE (OOSTEN): De titelverdediger. Het jaar na een titel is nooit gemakkelijk. Kampioen worden heeft veel energie vereist en het tussenseizoen was kort. Milwaukee had sowieso al de switch gemaakt naar meer focus op de play-offs. Mogelijk wint het voor een topploeg vrij weinig in het reguliere seizoen, maar doet het in de play-offs toch een gooi naar die tweede titel op rij.

UTAH (WESTEN): De Jazz was vorig seizoen dan weer de beste ploeg in de competitie, maar kreeg een koude douche in de play-offs. Probeert Utah het nog eens met dezelfde aanpak of legt het ook meer de nadruk op die play-offs? Sowieso is het met zijn balcirculatie en zijn kwaliteiten in zowel offensief als defensief opzicht toch weer één van de kanshebbers in de Western Conference.

DENVER (WESTEN): Sowieso een lastig te bespelen ploeg en heeft met Jokić één van de betere spelers in de NBA. Als er iets meer productie komt van de spelers rondom hem, kan Denver misschien de stap zetten van de subtop naar een ploeg die echt voor de titel kan gaan.

ANDERE SUBTOPPERS:

LA LAKERS (WESTEN)

DALLAS (WESTEN)

MIAMI (OOSTEN)

PHILADELPHIA (OOSTEN)

LA CLIPPERS (WESTEN)

GOLDEN STATE (WESTEN)

NEW YORK (OOSTEN)

MIDDENMOTORS:

PORTLAND (WESTEN)

BOSTON (OOSTEN)

INDIANA (OOSTEN)

TORONTO (OOSTEN)

CHICAGO (OOSTEN)

MEMPHIS (WESTEN)

NEW ORLEANS (WESTEN)

SACRAMENTO (WESTEN)

WASHINGTON (OOSTEN)

CHARLOTTE (OOSTEN)

ZWAKKE BROERTJES:

SAN ANTONIO (WESTEN)

MINNESOTA (WESTEN)

CLEVELAND (OOSTEN)

ORLANDO (OOSTEN)

OKLAHOMA CITY (WESTEN)

DETROIT (OOSTEN)

HOUSTON (WESTEN)