Heel wat wedstrijden in de NBA deze nacht: nieuwe Chicago Bulls tegen Detroit Pistons, topper tussen Denver Nuggets en Phoenix Suns

De voorbije nacht stonden de eerste twee wedstrijden in de NBA op het programma en vannacht komen er maar liefst 22 ploegen in actie. Zo staat onder meer de topper tussen de Denver Nuggets en de Phoenix Suns op het programma.

De Denver Nuggets en de Phoenix Suns speelden het voorbije seizoen sterk in de NBA en nu spelen ze hun openingswedstrijd tegen elkaar. Zo wordt het onder meer uitkijken naar een duel tussen de twee centers: Nikola Jokic en Deandre Ayton.

Ook de vernieuwde Chicago Bulls komen vannacht in actie. Onder meer Lonzo Ball, Alex Caruso en Demar De Rozan zijn de ploeg komen versterken. Zet daar ook nog Vucevic en LaVine bij en zo krijg je een meer dan degelijk elftal. De Bulls spelen vannacht tegen de Detroit Pistons.

Ook de Boston Celtics en Utah Jazz komen vannacht in actie. De Celtics staan voor een wedstrijd in het oosten tegen de New York Knicks, terwijl de Jazz de Oklahoma City Thunder zullen bekampen. De andere wedstrijden kan u hieronder terugvinden.

Indiana Pacers - Charlotte Hornets

Washington Wizards - Toronto Raptors

Cleveland Cavaliers - Memphis Grizzlies

Houston Rockets - Minnesota Timberwolves

Philadelphia 76ers - New Orleans Pelicans

Orlando Magic - San Antonio Spurs

Sacramento Kings - Portland Trail Blazers