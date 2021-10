LA Lakers gaan nu ook bij de start van het nieuwe NBA-seizoen onderuit: Golden State Warriors zijn te sterk voor LeBron James en co

De LA Lakers zijn er niet in geslaagd om hun eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen te winnen. De Lakers verloren, ondanks een sterke Davis en LeBron James, met 121-114 van de Golden State Warriors.

De LA Lakers konden in de voorbereiding geen enkele oefenmatch winnen en het leek een voorbode te zijn voor het nieuwe seizoen, want ook de eerste match in de NBA werd een nederlaag voor LeBron James en co.

De Lakers verloren namelijk met 121-114 van de Golden State Warriors. Bij Golden State was Stephen Curry meteen goed voor een triple double (21 punten, 10 rebounds en 10 assists), terwijl Anthony Davis (33 punten, 11 rebounds) en LeBron James (34 punten, 11 rebounds) vlot de weg naar de ring vonden. Russell Westbrook maakte zijn NBA-debuut voor de Lakers, maar de point guard kende een moeilijke avond met 8 punten, 5 rebounds en 4 assists.