Milwaukee Bucks openen NBA-seizoen met overwinning in topper tegen Brooklyn Nets

Deze nacht stonden in de NBA de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen op het programma. De openingswedstrijd was een echte topper in het oosten, want de Brooklyn Nets stonden tegenover de Milwaukee Bucks.

De Brooklyn Nets zijn misschien wel de grote favoriet voor de titel dit seizoen, maar de eerste match van het nieuwe NBA-seizoen hebben ze wel meteen verloren. De Milwaukee Bucks, de kampioen van vorig jaar, wonnen met duidelijke 104-127 cijfers. Giannis Antetokounmpo, de grote ster van de Bucks, was meteen de grote man met 32 punten en 14 rebounds. Bij de Brooklyn Nets waren Kevin Durant (32 punten, 11 rebounds) en James Harden (20 punten, 8 rebounds en 8 assists) de uitblinkers.