🎥 Winst voor Utah en Denver en spektakelrijke OT-match, wisselend succes voor Belgische teams in Europa

De NBA is amper begonnen en er valt al heel wat spektakel te zien. Denver en Utah zijn gestart aan hun campagne met een overwinning. Zeker in het geval van Denver was dat geen evidentie, want het kreeg meteen een clash met Phoenix voorgeschoteld.

Phoenix, de verliezend finalist van vorig seizoen, tegen Denver, dat ook met grote ambities aan dit seizoen begint: een mooie affiche is het alleszins. Met dank aan een sterke tweede helft won Denver met 98-110. Ook Utah heeft meteen laten zien dat het dit seizoen verwachtingen mag koesteren. Oklahoma werd vlot opij gezet met 107-86.

Het grootste spektakel viel in New York te bewonderen. Boston kwam daar over de vloer. Na de reguliere speeltijd stond het gelijk, na de eerste verlenging ook. Boston-speler Jaylen Brown scoorde liefst 46 punten. Dat volstond niet voor de zege, want die ging na twee verlengingen met 138-134 naar New York.

Ook in Europa werd er gebasket, met Antwerp en Bergen die in actie kwamen in de Europe Cup. Antwerp is in Europees verband nog altijd foutloo nadat het met 81-92 ging winnen bij Ionikos. Bergen daarentegen verloor met 75-65 van Sporting.