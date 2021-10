Golden State Warriors zijn op dreef: na overwinning tegen LA Lakers, halen ze het nu ook van LA Clippers

De Golden State Warriors zijn uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen in de NBA. De Warriors wonnen op de openingsspeeldag van de LA Lakers en vannacht haalden ze het van de LA Clippers.

Een makkelijke wedstrijd werd het zeker niet voor de Golden State Warriors, want ondanks de afwezigheid van Kawhi Leonard konden de LA Clippers stevig weerwerk bieden. Uiteindelijk haalden de Warriors wel de zege binnen met 113-115.

Stephen Curry was de grote man bij de Golden State Warriors. De point guard was goed voor 45 punten, waaronder maar liefst 8 driepunters. Bij de LA Clippers was Paul George de sterkhouder met 29 punten.