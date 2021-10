Mooie overwinning voor vrouwenploeg Kangoeroes Mechelen in EuroCup Women

In de EuroCup Women heeft de vrouwenploeg van Kangoeroes Mechelen een mooie overwinning geboekt. De vrouwenploeg was met 50-69 te sterk voor de Spaanse club Ensino.

De vrouwenploeg van Kangoeroes Mechelen is dit seizoen te zien in de EuroCup Women en ze maken nog steeds kans op een plaats in de volgende ronde. Volgens Het Nieuwsblad konden ze donderdag namelijk een mooie overwinning boeken.

In Spanje stonden ze tegenover Ensino en Kangoeroes Mechelen haalden het met 50-69. Een mooie overwinning dus voor de Belgische club.