Nieuwe topper voor LA Lakers, ook Brooklyn Nets en Utah Jazz komen in actie

De LA Lakers hebben iets recht te zetten na de nederlaag tegen de Golden State Warriors op de openingsspeeldag. Ze krijgen echter geen makkelijke opgave, want vannacht spelen ze tegen de Phoenix Suns.

De LA Lakers hebben stevig ingekocht met onder meer Westbrook, Carmelo Anthony en DeAndre Jordan, maar voorlopig hebben de Lakers nog niet kunnen winnen. Zo verloren ze al hun matchen in de voorbereiding en ook de eerste competitiewedstrijd tegen de Golden State Warriors eindigde op een nederlaag.

Vannacht een nieuwe kans voor de Lakers, maar makkelijk wordt het zeker niet. Zo spelen LeBron James en co tegen de Phoenix Suns, die vorig jaar nog in de NBA Finals stonden. De match is vanaf 4u live te volgen op Eleven.

Andere matchen

Ook de Brooklyn Nets spelen een topper vannacht. Durant en Harden nemen het namelijk op tegen de Philadelphia 76ers van onder meer Joel Embiid. De Utah Jazz spelen dan weer tegen de Sacramento Kings, terwijl de vernieuwde Chicago Bulls de New Orleans Pelicans zullen bekampen.

Andere wedstrijden:

Charlotte Hornets - Cleveland Cavaliers

New York Knicks - Orlando Magic

Indiana Pacers - Washington Wizards

Toronto Raptors - Boston Celtics

Oklamhoma City Thunder - Houston Rockets

San Antonio Spurs - Denver Nuggets