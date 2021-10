🎥 Zeges voor Phoenix, Brooklyn en Utah in NBA, Oostende ontsnapt in België aan eerste nederlaag

Drukke tijden zijn het in het basket. Phoenix en Brooklyn kregen in de NBA lastige affiches voorgeschoteld, maar ze wonnen wel tegen de Lakers en Philadelphia. Utah deed dat tegen Sacramento. In eigen land ontsnapte landskampioen Oostende.

Met LA Lakers - Phoenix stond een rematch op het programma van een affiche uit de play-offs van vorig jaar. Phoenix triomfeerde toen en deed dat nu opnieuw met 105-115. Philadelphia kon zich meten met Brooklyn, maar moest uiteindelijk het onderspit delven met 109-114 door een sterke eindsprint van de bezoekers. Utah haalde het van Sacramento met 101-110. In België is Oostende nog altijd ongeslagen, maar het moest wel alles uit de kast halen om die eerste nederlaag te vermijden. Het won in Charleroi met 1 schamel puntje verschil: het werd 72-73. Limburg behaalde dan weer zijn eerste overwinning: het klopte Brussels met 72-69. Antwerpen kende geen enkele moeite met Luik en won over de taalgrens met 75-100.