🎥 Milwaukee wint maar Phoenix krijgt slaag, Mechelen pakt de scalp van Bergen in België

Een paar verrassingen toch in de basketwereld. Het pak slaag dat Phoenix slikte op bezoek bij Portland was niet meteen ingecalculeerd. Milwaukee liet dan weer geen steek vallen. In België leed Bergen voor de tweede keer een nederlaag.

Billups vierde zijn eerste overwinning als coach bij Portland en mocht daar vooral McCollum voor bedanken. Die gooide liefst 21 driepunters in de basket. Phoenix, de finalist van de play-offs van vorig jaar, kwam er helemaal niet aan te pas en verloor met 134-105.

Milwaukee maakte de verplaatsing naar San Antonio en liep daar niet in de val. Dat is dan ook lang niet meer de ploeg van in de topjaren. De youngsters van San Antonio deden wel hun best om weerstand te bieden, maar Milwaukee bleek finaal toch te sterk met 111-121.

In de Belgische competitie heeft Bergen dus voor de tweede keer kennisgemaakt met een nederlaag. Mechelen, dat eerder ook al Antwerp klopte, stuntte in een spannende partij met 88-86. Er was nog éen andere wedstrijd: Aalst - Leuven eindigde op 68-57.