Chicago Bulls tonen opnieuw hun klasse: voor het eerst in 25 jaar geen nederlaag in hun eerste vier wedstrijden van het seizoen

Zijn de Chicago Bulls terug? Daar kunnen we nu uiteraard nog geen antwoord op geven, maar ze hebben hun start van het nieuwe seizoen zeker niet gemist. Zo wonnen ze hun eerste vier wedstrijden.

De Chicago Bulls kunnen een knappe statistiek voorleggen. Zo heeft de ploeg voor het eerst sinds 1996 opnieuw haar eerste vier wedstrijden van het seizoen kunnen winnen. De ploeg staat zo aan de leiding in het oosten, want ze zijn nog steeds ongeslagen.

De voorbije seizoenen ging het een pak minder bij de Bulls, dus wat is er nu veranderd? De Bulls hebben vooral zeer gericht en slim binnengehaald in het tussenseizoen. Met Lonzo Ball hebben ze namelijk een uitstekende, jonge point guard in hun rangen en Alex Caruso, vorig jaar LA Lakers, is een geweldige back up.

Daarnaast is ook Demar DeRozan de ploeg komen versterken. De speler geldt al jaren als één van de betere spelers in de NBA. Zet daar ook nog een stevige center als Vucevic bij en een sterspeler zoals Zach LaVine, en je hebt een geweldige ploeg om op verder te bouwen. Het is wel duidelijk dat de Chicago Bulls een ploeg zijn om in de gaten te houden dit seizoen.