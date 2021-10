Kim Mestdagh zet stap terug bij de Belgian Cats: "Altijd met veel liefde en passie gedaan, maar het eist ook een tol als atleet en persoon"

De Belgian Cats, de nationale vrouwenploeg in het basketbal, zal niet langer op Kim Mestdagh kunnen rekenen. Mestdagh neemt namelijk (voorlopig?) afscheid van de nationale ploeg.

Ze maakte op Instagram duidelijk waarom ze niet meer in de selectie zat. "Ik vertegenwoordig de nationale ploeg sinds mijn 16de en ik heb meer dan 10 jaar geïnvesteerd in het project van de Belgian Cats. Ik heb het altijd met liefde en passie gedaan omdat ik geloof dat het Belgische tricot niets minder verdient dan 100 procent inzet. Dit heeft veel energie en opofferingen gevergd die ik meer dan bereid was te geven. Maar dit eist ook een tol van een atleet en persoon. Ik ben op een punt gekomen dat ik ervoor heb gekozen om een stap terug te zetten", aldus Mestdagh.

"Het was een proces van bijna een jaar om tot deze beslissing te komen. Ik wil iedereen bedanken die me op deze weg heeft gesteund. Aan diegenen die mijn beslissing niet begrijpen (ik weet dat jullie er zijn), jullie kennen me waarschijnlijk helemaal niet en hebben me niet veel zien spelen. Hoe dan ook, ik geloof dat dit team in zeer goede handen is en jullie kunnen maar beter klaar zijn om nog meer geschiedenis te zien geschreven worden, ik in ieder geval wel", legde de speelster uit.