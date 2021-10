🎥 Russell Westbrook (LA Lakers) pakt uit met zeer straffe score in overtime tegen San Antonio Spurs

Russell Westbrook is sinds deze zomer een speler van de LA Lakers, maar het heeft even geduurd voor hij voor de eerste keer zijn duivels kon ontbinden. De point guard speelde deze nacht wel een zeer sterke wedstrijd.

Zo was Westbrook cruciaal in de overwinning van de LA Lakers tegen de San Antonio Spurs. De Lakers haalden het met 125-121 na overtime en Westbrook was in deze wedstrijd goed voor 33 punten, 10 rebounds en 8 assists.

Ook in overtime maakte Russell Westbrook heel wat indruk. Zo was de point guard goed voor een indrukwekkende dunk, nadat hij eerder enkele spelers voorbij ging op snelheid en met een knappe dribbel. U kan zijn score hieronder bekijken.