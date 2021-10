Davis en Westbrook bezorgen LA Lakers tweede overwinning op rij, Golden State Warriors blijven maar winnen

De LA Lakers lijken onder stoom te geraken. De voorbije nacht haalde de sterrenploeg het met 125-121 van de San Antonio Spurs. Davis en Westbrook waren samen goed voor maar liefst 68 punten.

De LA Lakers verloren hun eerste twee wedstrijden nog dit seizoen, maar tegen de San Antonio Spurs liep het beter. Zonder LeBron James durfde Westbrook duidelijk de bal meer op te eisen en het zorgde voor waanzinnige cijfers.

Zo was Westbrook goed voor 33 punten, 10 rebounds en 8 assists. Ook Davis had zijn aandeel in deze overwinning met 35 punten, 17 rebounds en 4 blocks. De Lakers hadden wel overtime nodig, maar wonnen wel met 125-121 van de San Antonio Spurs.

De Golden State Warriors zijn op dreef in de NBA. Vannacht won de ploeg namelijk al haar vierde wedstrijd op rij. Tegen de Oklahoma City Thunder werd het 106-98. Stephen Curry was deze keer goed voor 23 punten. De Warriors zijn zo nog steeds ongeslagen.