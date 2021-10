Oostende heeft eerste overwinning in Champions League basketbal beet: overwinning tegen ploeg uit Estland na overtime

Oostende is er in geslaagd om haar eerste overwinning in de Champions League basketbal te boeken. De Belgische ploeg haalde het na een zeer spannende wedstrijd met 85-87 van Kalev/Cramo.

Na twee nederlagen in de eerste twee wedstrijden van de groepsfase van de Champions League, is Oostende er tegen Kalev/Cramo wel in geslaagd om een overwinning te boeken. Makkelijk werd het echter niet, want Oostende had wel één verlenging nodig. Uiteindelijk werd het 85-87 voor de Belgische kampioen. Zo schuift Oostende voorlopig op naar de tweede plaats in haar groep. De leiding blijft wel voor het Franse Straatsburg. Op 10 november neemt Oostende het opnieuw op tegen Kalev/Cramo.