Slecht nieuws voor Denver Nuggets? Superster valt uit met knieblessure

De Denver Nuggets stonden deze nacht tegenover de Utah Jazz, maar Utah was net iets te sterk voor Denver. Het werd 110-122 voor de Jazz en het was niet het enige slechte nieuws voor de Nuggets.

Zo speelde Nikola Jokic, de grote ster van de Denver Nuggets, slechts een kwartier mee in de wedstrijd tegen de Jazz. In dat kwartier maakte Jokic wel een zeer straffe indruk, want hij was al goed voor maar liefst 24 punten.

Hij was dus op weg naar een topprestatie, maar zijn knie heeft roet in het eten gestrooid. De center kon namelijk niet verder door een knieblessure. Het is nog onduidelijk hoe lang Jokic out zou zijn, maar het is uiteraard bijzonder slecht nieuws voor de Nuggets.