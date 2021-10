Utah Jazz winnen na sterke, collectieve prestatie van Denver Nuggets, mooie overwinning voor New York Knicks tegen Philadelphia 76ers

De Utah Jazz stonden deze nacht tegenover de Denver Nuggets, maar net zoals vorig jaar, lijkt de Jazz ook dit jaar een machine te zijn. Na een sterke prestatie haalde Utah het namelijk met 110-122 van Denver. Hieronder vindt u deel 2 van de uitslagen van deze nacht.

De Utah Jazz eindigden vorig jaar op de eerste plaats in de reguliere competitie en ook dit jaar is de Jazz na drie wedstrijden nog steeds ongeslagen. Vannacht haalde Utah het in de topper van Denver met 110-122. Rudy Gobert was goed voor 23 punten en 16 rebounds.

Ook de New York Knicks hebben een mooie overwinning kunnen boeken. Tegen de Philadelphia 76ers werd het 99-112 voor New York. Julius Randle maakte indruk met 16 punten, 11 rebounds en 7 assists. De New York Knicks hebben zo voorlopig drie overwinningen en één nederlaag.

De laatste wedstrijd van deze nacht ging tussen de Houston Rockets en de Dallas Mavericks. Luka Doncic was nog maar eens de grote man bij Dallas met 26 punten, 14 rebounds en 7 assists. Dallas haalde het ook met 106-116.