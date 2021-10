26 punten voor, Westbrook schittert (en wordt uitgesloten) tegen ex-team, maar Lakers bijten toch in het zand

Russell Westbrook zette woensdagavond zijn eerste triple-double in dienst van de LA Lakers op het bord, maar dat volstond niet voor de overwinning in Oklahoma. De Lakers gingen er met 123-115 kopje onder. Kampioen Milwaukee van zijn kant ging met 108-113 onderuit tegen Minnesota.

LeBron James was nog steeds afwezig bij de Lakers met een enkelblessure en dus trokken Westbrook, tegen zijn ex-ploeg, en Anthony Davis de kar in Oklahoma. Westbrook kwam tot 20 punten, 13 assists en 14 rebounds in de Paycom Arena, Davis liet 30 punten optekenen.

OKC leek lange tijd op weg naar een nieuwe nederlaag, stond op een gegeven moment zelfs 26 punten in het krijt, maar trok in het slot - waarin Westbrook nog werd uitgesloten na een tweede technische fout - de scheve situatie nog helemaal recht. Het is voor Oklahoma de eerste overwinning in vijf duels. De Lakers begonnen de nieuwe competitie met twee nederlagen, maar herstelden zich daarna met twee zeges. Bij de thuisploeg was Shai Gilgeous-Alexander de uitblinker met 26 punten.

Ook kampioen onderuit

Voor Milwaukee waren de 40 punten en 16 rebounds van Giannis Antetokounmpo niet voldoende tegen Minnesota. D’Angelo Russell was de topschutter bij de Wolves met 29 punten.

Miami van zijn kant dankte Bam Adebavyo (24 punten) na de 93-106 zege bij Brooklyn, in een topper tussen twee rivalen uit de Eastern Conference. Kevin Durant was bij de Nets goed voor 25 punten.

Boston ging intussen met 107-116 de boot in tegen Washington. Center Montrezl Harrell zette de Wizards op weg naar de zege met 25 punten.

De LA Clippers en Phoenix Suns tot slot moesten in eigen huis hun meerdere erkennen in respectievelijk Cleveland en Sacramento. De Clippers verloren met 79-92, de Suns, vorig seizoen nog verliezend finalist, met 107-110. Het was voor de Clippers de tweede thuisnederlaag in drie duels. Phoenix verloor drie van haar eerste vier wedstrijden. (Belga)