Team Antwerp verslaat Nederlanders en Amerikanen op Masters in 3X3 basket op weg naar kwartfinale

Team Antwerp is weer prima bezig in het 3X3 basket. Op de Masters in Abu Dhabi werd de kwartfinale bereikt door de spelers die ook de 3X3 Belgian Lions vormen. In de groepsfase werd afgerekend met het Nederlandse Utrecht en het Amerikaanse Princeton.

De 3X3 Masters in Abu Dhabi maakt deel uit van de World Tour. In de eerste wedstrijd kon Utrecht Antwerp bitter weinig in de weg leggen. Nick Celis, Raf Bogaerts, Thierry Mariën, en Thibaut Vervoort speelden zich vlot richting een 21-9-overwinning. Tegen Princeton vlogen de tweepunters vlotjes binnen en zo lukte het opnieuw om snel afstand te nemen. Antwerp scoorde acht van de negen eerste punten en had ook bij 13-5 nog altijd die comfortabele marge. De eindscore was 19-12. Met twee overwinningen is Antwerp zeker van groepswinst in poule C. Dat levert een ticket op voor de kwartfinales, die zaterdag op het programma staan.