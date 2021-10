🎥 Utah wervelt en Atlanta gaat onderuit, Chicago en Golden State verliezen nipt en voor het eerst

Van de ploegen met grote ambities kwamen Utah en Atlanta in actie. Er was wisselend succes voor deze teams. Utah won makkelijk in Houston en Atlanta ging onderuit in Washington. Chicago en Golden State maakten voor het eerst kennis met een nederlaag.

Houston is anno 2021 één van de zwakste teams in de NBA en Utah één van de sterkste. Logisch dus dat het onderlinge duel geen spannende bedoening werd. Utah had er wel heel weinig moeite mee om Houston opzij te

zetten. Het werd liefst 91-122 voor de ploeg uit Salt Lake City. Atlanta tracht na de sterke play-offs van vorig seizoen die lijn door te trekken nu in de reguliere competitie, maar dat viel in Washington toch even tegen. Ondanks de blessures bij de thuisploeg stuwden Beal en Harrell de hoofdstedelingen naar winst met 122-111. Met vier overwinningen in vijf matchen is Washington goed aan het seizoen begonnen. Chicago en Golden State kunnen hetzelfde rapport voorleggen. Dat betekent wel dat ze verloren hebben, want ze hadden hun eerste vier matchen verloren. Chicago werd op 'Joakim Noah Night' - de ex-speler werd gehuldigd als ambassadeur van de club - met 1 punt verschil geklopt door New York. Het werd 103-104. Golden State gaf een voorsprong weg en verloor alsnog van Memphis na een verlenging met 101-104.