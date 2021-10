Leuven trekt met bonus naar terugmatch in de beker, geen verrassingen in andere achtste finales

Geen competitiebasket in België, wel bekerbasket. Met Leuven dat in de achtste finales een goede zaak deed. Het ging winnen in Charleroi met 61-68 en begint met een bonus van zeven punten aan de terugmatch. Die wordt maandag gespeeld.

Charleroi - Leuven was de enige affiche tussen twee eersteklassers. Leuven speelde een sterk tweede kwart en stond elf punten voor aan de rust. Het liep nadien nog verder uit naar 39-59, maar in de beker telt elk punt. Charleroi naderde nog tot 61-68. Het houdt daardoor nog zijn kansen gaaf, al blijft Leuven er het beste voor staan met het oog op de terugmatch. Andere uitslagen: Antwerp Giants 2 - Mechelen Kangoeroes 88-106 Kortrijk - Limburg 47-72