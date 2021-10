Zelfs 42 punten van George kunnen LA Clippers niet redden, Brooklyn knoopt terug aan met overwinning,

Het is met wisselend succes dat de topteams in de NBA hun weg verderzetten. De Clippers en Brooklyn zijn beiden in actie gekomen: de LA Clippers leden een nieuwe nederlaag, Brooklyn daarentegen knoopte wel aan met de overwinning.

Nochtans deed Paul George er alles aan om de Clippers op sleeptouw te nemen. Liefst 42 punten scoorde hij uit bij Portland. Dat was niet eens voldoende om de Clippers ook maar in de buurt van de overwinning te brengen. Portland speelde meer als team en haalde het vlot met 111-92. Ook voor Brooklyn is het een wisselvallige seizoensstart, maar het wist deze keer wel te winnen. De Indiana Pacers kwamen over de vloer en die maakten het Brooklyn vrij lastig. Finaal waren het wel de Nets die aan het langste eind trokken met 105-98. Voorts viel ook nog de terugkeer uit blessure van LeBron James op in de NBA. En kijk, de LA Lakers konden opnieuw winnen: ze klopten Cleveland met 113-101.