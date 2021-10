🎥 DeRozan smeert Utah een eerste nederlaag aan, ook Milwaukee en Atlanta gaan de boot in

Geen fijn moment voor Utah en Milwaukee, de ploeg met het beste rapport uit de competitie vorig seizoen en de ploeg die vorig seizoen de titel pakte. Beide teams maakten kennis met de nederlaag in hun match tegen respectievelijk Chicago en San Antonio.

Chicago had net zelf een eerste keer verloren, maar dat betekent niet dat de goede seizoensstart van de Bulls uitgewist is. Utah was na vier wedstrijden nog ongeslagen. Het slaagde er deze keer echter niet in om DeMar DeRozan in toom te houden: hij loodste Chicago naar een 107-99-overwinning. Voor DeRozan zijn beste prestatie tot dusver in een Bulls-shirt.

Milwaukee mocht thuis aan de bak tegen San Antonio, maar vond nooit echt zijn draai. In de slotfase was Dejounte Murray belangrijk voor de Spurs, die in Milwaukee met de overwinning aan de haal gingen. Het werd 93-102.

Van Atlanta mag ook één en ander verwacht worden, maar het kreeg een stevige optater van Philadelphia. De 76ers wonnen met 122-94.