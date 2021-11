🎥 Utah reageert sterk op eerste nederlaag en leert titelverdediger een lesje, ook ruime zege voor Brooklyn

Utah en Brooklyn hebben er weer een overwinning bij. Nochtans moest Utah naar titelverdediger Milwaukee. Niet prettig als je net een eerste keer verloren hebt, maar er stond geen maat op Utah in deze topaffiche. Brooklyn maakte dan weer komaf met Detroit.

Milwaukee leed al voor de derde keer op rij een nederlaag. De trein zit dus nog niet op de rails in het seizoen na het behalen van de titel. Het zit dan ook met enkele blessuregevallen en weet nog niet hoe die best op te vangen. Utah had bij de rust al een voorsprong van negen punten beet. Die werd in de tweede helft nog lichtjes uitgebreid. Het werd 95-107.

Brooklyn mocht in eigen huis geen fout begaan bij het bezoek van de Detroit Pistons en deed dat ook niet. Het was voor de Pistons hard zoeken naar scorend vermogen, terwijl James Harden Brooklyn op sleeptouw nam met een triple-double. Eindstand: 117-91.

Er stonden nog drie andere wedstrijden op het programma in de NBA: Dallas - Sacramento eindigde op 105-99, Charlotte - Portland op 125-113 en LA Lakers - Houston werd 95-85.