Leuven Bears plaatst zich als laatste voor kwartfinale van beker

Leuven Bears heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van de Beker van België na een tweede zege tegen Spirou Charleroi.

Leuven Bears had de heenmatch in Charleroi vorige week al met 61-68 gewonnen. In eigen huis haalde Leuven het nu ook met 77-63.

Leuven Bears was de laatste kwartfinalist, nadat ook Oostende, Kangoeroes Mechelen, Antwerp Giants, Limburg United, Brussels, Bergen en Okapi Aalst zich kwalificeerden.

Vrijdag wordt er geloot voor de kwartfinales. Die worden met een heen- en terugmatch gespeeld in het weekend van 10 december. Op 21 en 23 januari staan de halve finales op het programma. De finale is op 13 maart gepland.