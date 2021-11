Chicago Bulls kruipt door het oog van de naald tegen Boston Celtics, met dank aan DeRozan

Chicago Bulls staat onder stoom in de NBA. De Bulls boekten vannacht tegen de Boston Celtics hun zesde overwinning in zeven wedstrijd, na een straffe remonte. De grote man: DeMar DeRozan, die goed was voor 37 punten.

Na het derde kwart gaf niemand nog een stuiver voor de kansen van Chicago Bulls. Boston stond 97-75 voor, de tweede seizoenszege leek zo goed als binnen.

Niets bleek minder waar, want de Bulls waren ontketend in het vierde kwartier. Uiteindelijk haalde Chicago het met 114-128. Het was alweer de zesde overwinning in zeven matchen voor de Bulls, die als een komeet aan het NBA-seizoen begonnen zijn.

🔥 @DeMar_DeRozan drops a season-high 37 PTS to lead the way for the @chicagobulls! pic.twitter.com/9txkFAqKxf — NBA (@NBA) November 2, 2021

De man van de match werd DeMar DeRozan, die zijn beste score van het seizoen liet optekenen. DeRozan scoorde liefst 37 punten.