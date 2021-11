Team Antwerp pakt brons op World Tour Masters in Abu Dhabi

Nick Celis, Thibaut Vervoort, Thierry Mariën en Raf Bogaerts pakten als Team Antwerp brons op de World Tour Masters in Abu Dhabi.

De nummer vijf van de wereld pakt naast 20.000 dollar cash ook een ticket voor de 3X3 Masters World Tour in Jeddah (Saudi-Arabië) op 17 en 18 december.

In de poulefase won Team Antwerp van Utrecht (21-12) en Princeton (19-12). In de kwartfinale werd Gagarin (22-12) opzijgezet. In de halve finale was Riga te sterk (21-12).

Op de individuele ranking staat Thibaut Vervoort momenteel vijfde, Nick Celis zevende, Thierry Mariën zestiende, Raf Bogaerts 26ste en Bryan De Valck op de 28ste plaats.

“Deze prestatie bracht de bevestiging van de voorbije successen en is dus goed voor het vertrouwen. Nu gaan we ons rustig voorbereiden op die Masters World Tour van volgende maand”, zegt Raf Bogaerts aan GVA.