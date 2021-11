🎥 Overwinningen voor Milwaukee, Utah en Phoenix in NBA, Bergen wint Europese match

Dit keer geen misstap van één van de grote teams in de NBA. Milwaukee, Utah en Phoenix hebben alle drie hun match gewonnen en deden dat ook met enige marge. Milwaukee maakte zo een einde aan een reeks van drie nederlagen op rij.

De titelverdediger had recent dus niet denderend gepresteerd, maar de uitmatch bij Detroit tot een goed einde brengen, moest nog wel lukken. Dat bleek ook op het terrein. De thuisploeg kwam er helemaal niet aan te pas en moest de duimen leggen met 89-117.

Bij Phoenix speelde Chris Paul zich in de geschiedenisboeken. Hij had opnieuw oog voor zijn medemaats en is nu de man met het derde meeste assists achter zijn naam in de NBA. Het renderde ook, want hij hielp Phoenix zo om New Orleans te verslaan met 112-100. Ook Utah blijft winnen: het klopte Sacramento met 119-113.

In Europees verband moest Bergen in actie komen: het trok naar Griekenland voor de wedstrijd tegen Ionikos in de FIBA Europe Cup. Met een positieve afloop: Bergen wiste een gemiste start uit en won finaal met 74-77. De Grieken leken nog een verlenging uit de brand te slepen, maar een late driepunter bleek pas na de buzzer vertrokken te zijn.