Nieuwkomer Jaylen Hands blijft aan boord bij Antwerp Giants

Enkele weken geleden kwam Jaylen Hands bij Antwerp Giants, ter vervanging van de geblesseerde Markel Brown.

De 22-jarige Jaylen sloot vorige maand aan bij de Antwerp Giants. Hij kwam toen over van het Duitse Riesen Ludwigsburg.

Hands wist de Antwerp Giants duidelijk te overtuigen. Zijn proefperiode wordt verlengd voor de rest van het seizoen.

“Hij wist zich snel te integreren in de spelersgroep en toonde de afgelopen wedstrijden zijn sterke inzet en talent”, klinkt het bij de club. “In het licht van onze ambities lijkt het ons de juiste keuze om Jaylen mee op te nemen in de vaste kern van coach Christophe Beghin. We willen benadrukken dat zowel Jaylen als Markel dus blijven en kijken er al naar uit hen binnenkort samen op het veld te zien.”