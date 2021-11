🎥 Ja Morant doet monden openvallen met waanzinnige actie

De Memphis Grizzlies wonnen afgelopen nacht met 108-106 van Denver Nuggets. Het was Ja Morant, de point guard van de Grizzlies, die voor het hoogtepunt van de avond zorgde met een waanzinnige score.

Op slag van rust ging de 22-jarige Morant op wandel. Uiteindelijk legde hij de bal na een 360 in de lay-up binnen. "How ridiculous was that", klonk het bij de commentator. Een knap staaltje snelheid, kracht en overzicht van Ja Morant. Oordeel vooral zelf.

Door de zege klimmen de Grizzlies naar een gedeelde vierde plaats in de western conference.