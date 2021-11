NBA: Philadelphia zadelt Chicago met nederlaag op

Vannacht hebben de Chicago Bulls hun tweede nederlaag van het NBA-seizoen geleden. Het waren de Philadelphia 76'ers die in de topper aan het langste eind trokken.

DeMar Rozan was met 37 punten opnieuw de grote man bij de Bulls. Bij de 76'ers kwam het gevaar van alle kanten. Seth Curry (22 punten), Joel Embiid (18), Georges Niang (18) zorgden voor de kloof. Uiteindelijk haalde Philadelphia het met 103-98

In de Eastern Conference gaat Miami Heat aan de leiding met amper een nederlaag in zeven wedstrijden. Philadelphia en Chicago volgen met zes zegen in acht wedstrijden.

DeMar gets the game started with a BANG on NBA League Pass 💥



📱💻: https://t.co/V0kkYEEIkG pic.twitter.com/7BA4e7Q46r — NBA (@NBA) November 3, 2021

In het westen gaan Utah Jazz en Golden State Warriors aan de leiding. Zij verloren tot dus ver slechts één wedstrijd.