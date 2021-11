🎥 Utah behaalt met glans zege nummer 7 in Atlanta, ook Phoenix en Philadelphia winnen

Utah dendert voort met zege nummer 7 in 8 matchen. Een verplaatsing naar Atlanta is nochtans niet de meest evidente opdracht, maar daar was niets van te merken. Ook Phoenix en Philadelphia wonnen, de LA Lakers lieten het dan weer liggen.

Atlanta - Utah was de meest in het oog springende affiche. Atlanta ging de rust nog in met een voorsprong van één punt, maar werd helemaal aan flarden gespeeld in de tweede helft. Invaller Jordan Clarkson amuseerde zich rot: hij scoorde liefst 30 punten. Het werd 98-116. Utah had Mitchell zelfs niet nodig. Philadelphia en Phoenix kregen elk een haalbare kaart voorgeschoteld en faalden ook niet. Philadelphia ging met 98-109 winnen bij Detroit. Phoenix nam dan weer afstand van Houston, mede dankzij de inbreng van Booker. De eindstand in Phoenix: 123-111. Ook de LA Lakers hadden eigenlijk een overwinning rijker moeten zijn. Ze kwamen 19 punten voor tegen Oklahoma, maar gaven het nadien nog helemaal uit handen. OKC won met 104-107.