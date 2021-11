🎥 Brooklyn en Clippers winnen maar Milwaukee slachtoffer van comebackzege New York, Luik viert in eigen land

Het blijft zoeken naar balans voor Milwaukee. Derrick Rose en de New York Knicks namen de titelverdediger op zijn eigen terrein te grazen. De Knicks maakten een achterstand van 21 punten goed. Brooklyn en de Clippers lieten zich niet verrassen.

Milwaukee begon nog wel goed aan zijn wedstrijd en leek op een gegeven moment zelfs gewonnen spel te hebben. De 32 punten van Randle hielden New York in de match en invaller Rose was met zijn 21 punten de X-factor. In de laatste drie kwarts scoorde Milwaukee 60 punten en New York liefst 94. Eindstand: 98-113 voor de Knicks.

Bij Brooklyn schreven Durant en Harden geschiedenis. Durant scoorde voor de negende match op rij minstens 20 punten: een primeur voor een Brooklyn-speler. Harden liet de 60ste triple-double uit zijn carrière noteren. Goed voor een 90-96-overwinning in Detroit. De LA Clippers hadden buitenshuis geen kind aan Minnesota en wonnen makkelijk met 84-104.

In eigen land stond er al één competitiematch op het programma: Luik ontving Aalst. Bij 7-21 leek Aalst op weg naar een uitoverwinning, maar in het vervolg van de partij werd het door Luik weggeblazen. De thuisploeg haalde het nog vlot met 70-55.