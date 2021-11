Hanne Mestdagh neemt afscheid van ploeg Las Palmas

Belgian Cat Hanne Mestdagh zet het seizoen bij de Spaanse club Las Palmas niet verder na de interlandbreak.

Mestdagh is in het land voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Bosnië en Duitsland op 11 en 14 november aanstaande.

Via sociale media maakte de Belgian Cat bekend dat ze daarna niet meer terugkeert naar haar Spaanse ploeg.

Ze bedankt haar ploegmaten, maar zegt dat Las Palmas voor haar niet de juiste plek was. Haar speelminuten waren beperkt en de ploeg was al uitgeschakeld in de Europe Cup.