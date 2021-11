🎥 Booker leidt Phoenix voorbij Atlanta en Utah verliest nipt, deugddoende zeges voor Limburg en Leuven in België

Devin Booker is nog maar eens de man bij Phoenix. Tegen Atlanta was hij diegene die zijn team over de meet sleurde. Bij Utah was niemand daartoe in staat tijdens het bezoek aan Miami. In de BNXT League waren er ondertussen overwinningen voor Limburg en Leuven.

Eerst alle aandacht naar een aantrekkelijke affiche in de NBA: Phoenix - Atlanta. De thuisploeg stond in het laatste kwart nog 12 punten achter, maar scoorde 18 van de laatste 24 punten. De 38 punten van Booker waren van vitaal belang voor de overwinning. Die werd uiteindelijk door Phoenix binnengehaald met 121-117. Ook Miami - Utah was zo'n affiche die kon bekoren. Mitchell nam met 37 punten Utah op sleeptouw, maar Miami-speler Lowry zette daar zijn triple-double tegenover. In het slot deed Utah er nog alles aan om terug te keren. Miami hield stand en won met 118-115. Ook Philadelphia blijft uitstekend bezig. Het behaalde zijn zesde overwinning op rij en won in Chicago met 105-114. In eigen land zorgde Limburg voor een verrassing door bij Bergen te gaan winnen. Bergen werkte een achterstand van 17 punten weg, maar Limburg triomfeerde in de verlenging dan toch met 86-90. Leuven nam in eigen huis de maat van Mechelen met 75-69.