Ex-speler Antwerp Giants maakt indruk in NBA: nederlaag tegen Golden State Warriors, maar wel goed voor double-double

Jae'Sean Tate blijft het uitstekend doen in de NBA. De ex-speler van de Antwerp Giants is aan een nieuw seizoen bezig met de Houston Rockets en deze nacht was hij goed voor een double-double tegen de Golden State Warriors.

De Golden State Warriors zijn uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen en ook vannacht kon de ploeg van Stephen Curry winnen. De Warriors haalden het met 120-107 en staan daardoor op acht overwinningen en één nederlaag. Voor de Houston Rockets loopt het seizoen voorlopig iets minder, maar Jae'Sean Tate maakte tegen de Warriors wel een goede indruk. Zo was de ex-speler van de Antwerp Giants goed voor 21 punten en 10 rebounds (een double-double).