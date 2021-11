Topper tussen Brooklyn Nets en Chicago Bulls deze nacht, ook LA Lakers en Golden State Warriors komen in actie

Er staan deze nacht opnieuw 8 wedstrijden op het programma in de NBA. Er komen heel wat topclubs in actie, want onder meer de Brooklyn Nets, LA Lakers en Golden State Warriors zijn aan zet.

De Brooklyn Nets staan voor een lastige wedstrijd, want de ploeg van Harden en Durant neemt het op tegen revelatie Chicago Bulls. Bij de Bulls is het onder meer uitkijken naar Lonzo Ball, DeMar DeRozan en Nikola Vucevic. Ook de LA Lakers komen deze nacht in actie. De Lakers kunnen nog wel eens een overwinning gebruiken en ze hopen deze nacht te kunnen winnen tegen de Charlotte Hornets, de ploeg van LaMelo Ball. Daarnaast zijn ook de Golden State Warriors en de Philadelphia 76ers aan zet. De Warriors spelen tegen de Atlanta Hawks en de 76ers staan voor een lastige wedstrijd tegen de New York Knicks. Andere wedstrijden: Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks Miami Heat - Denver Nuggets Phoenix Suns - Sacramento Kings