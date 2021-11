Chicago Bulls halen het in kraker van Brooklyn Nets, ook Philadelphia 76ers gaan onderuit

Enkele verrassende resultaten in de NBA deze nacht. Zo konden zowel de Brooklyn Nets als de Philadelphia 76ers niet winnen. De Nets gingen onderuit tegen de Bulls, terwijl de 76ers hun meerdere moesten erkennen in de New York Knicks. Hieronder vindt u deel 1 van de resultaten van deze nacht.

De Chicago Bulls speelden een zeer sterke wedstrijd tegen de Brooklyn Nets. Zo haalden ze het met duidelijke cijfers. Het werd 95-118 voor Chicago. DeRozan (28 punten) en LaVine (24 punten) waren de grote namen bij de Bulls, terwijl Durant voor 38 punten van de Nets kon zorgen. Ook de Phildalphia 76ers gingen dus onderuit. De New York Knicks waren met 103-96 te sterk. Julius Randle toonde nog maar eens waarom hij de sterspeler is van de Knicks met 31 punten en 12 rebounds. Andere wedstrijden: Phoenix Suns - Sacramento Kings: 109-104 Miami Heat - Denver Nuggets: 96-113