Giannis Antetokounmpo en Milwaukee Bucks gehuldigd door Amerikaanse president in het Witte Huis na NBA-titel

De Milwaukee Bucks werden vorig jaar terecht de nieuwe kampioen in de NBA door het in de finale van de Phoenix Suns te halen. Maandag werden ze daarvoor gehuldigd in het Witte Huis door de Amerikaanse president Joe Biden.

Het was al even geleden dat de NBA-kampioen werd gehuldigd in het Witte Huis. Donald Trump liet de kampioenen namelijk niet naar het Witte Huis komen, waardoor de vorige huldiging al geleden was van 2016. Toen wonnen de Cleveland Cavaliers de titel. Sinds dit jaar wordt de kampioen dus opnieuw gehuldigd door de Amerikaanse president. Zo mochten Giannis Antetokounmpo en de andere spelers van de Bucks langs gaan bij Joe Biden na het binnenhalen van de titel vorig jaar.