Slechts drie wedstrijden in de NBA komende nacht: topper tussen Milwaukee Bucks en Philadelphia 76ers, ook LA Clippers komen in actie

Een nieuwe nacht en het betekent uiteraard ook een nieuwe dag vol wedstrijden in de NBA. Komende nacht staan er echter slechts drie wedstrijden op het programma in de Amerikaanse competitie.

De wedstrijden zijn wel niet van de minste, want zo staan de Milwaukee Bucks, de kampioen van vorig jaar, tegenover de Philadelphia 76ers. De Bucks hebben hun start gemist met 4 nederlagen en 6 overwinningen, terwijl de 76ers het uitstekend doen met 8 overwinningen en 3 nederlagen.

De LA Clippers zijn de laatste weken onder stoom aan het geraken en vannacht gaan Paul George en co op zoek naar een nieuwe zege. Dan zullen ze wel voorbij de Portland Trail Blazers van Damian Lillard moeten geraken.

Tenslotte komen ook de Utah Jazz in actie. De ploeg van onder meer Rudy Gobert eindigde vorig jaar op de eerste plaats in de reguliere competitie in het westen en ook nu hebben ze hun start niet gemist met 7 overwinningen en 3 nederlagen. De Jazz nemen het vannacht op tegen de Atlanta Hawks.