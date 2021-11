Weergaloze prestatie van Stephen Curry in de NBA: eerste keer 50 punten dit seizoen, daarnaast ook 10 assists

Stephen Curry is met de Golden State Warriors uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen en ook op individueel vlak doet de point guard het uitstekend. Zo was hij vannacht nog goed voor maar liefst 50 punten tegen de Atlanta Hawks.

Met negen overwinningen en één nederlaag staan de Golden State Warriors comfortabel aan de leiding in het westen. Dat hebben ze ook te danken aan Stephen Curry, die het dit seizoen opnieuw uitstekend aan het doen is.

Vannacht kwam er een nieuwe mijlpaal bij, want Curry is de eerste speler die er dit seizoen in slaagt om de 50 punten te halen in één wedstrijd. Daarnaast was hij vannacht ook goed voor 10 assists. De Warriors haalden het uiteindelijk met 127-113 van de Atlanta Hawks.