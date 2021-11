Maar liefst 13 wedstrijden in de NBA deze nacht: topper tussen Miami Heat en LA Lakers, ook Golden State Warriors, Milwaukee Bucks en Brooklyn Nets moeten aan de bak

Het wordt een drukke nacht in de NBA, want er staan maar liefst 13(!) wedstrijden op het programma. De beste affiche is misschien wel de wedstrijd tussen de Miami Heat en de LA Lakers.

Voor LeBron James is het namelijk een speciale wedstrijd, aangezien de superster in het verleden nog actief was voor Miami. De Heat doen het ook uitstekend dit seizoen met 7 overwinningen en 3 nederlagen. De beste ploeg op het moment is de Golden State Warriors. Zij gaan vannacht al op zoek naar hun tiende overwinning van het seizoen en het is zeker mogelijk, want ze spelen tegen de Minnesota Timberwolves (3 overwinningen, 6 nederlagen). Daarnaast moeten ook de Milwaukee Bucks en de Brooklyn Nets in actie komen. De Bucks spelen tegen de New York Knicks, terwijl de Brooklyn Nets met de Orlando Magic een haalbare kaart voorgeschoteld krijgen. Andere wedstrijden: Washington Wizards - Cleveland Cavaliers Toronto Raptors - Boston Celtics Detroit Pistons - Houston Rockets Dallas Mavericks - Chicago Bulls Charlotte Hornets - Memphis Grizzlies Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans Sacramento Kings - San Antonio Spurs Portland Trail Blazers - Phoenix Suns