Milwaukee Bucks kunnen het dan toch nog: kampioen van vorig jaar klopt Philadelphia 76ers in topper

De Milwaukee Bucks staan na 11 wedstrijden verrassend op een negatief record in de NBA, maar deze nacht werd wel gewonnen in de topper tegen de Philadelphia 76ers. Het werd 118-109.

Terwijl de Milwaukee Bucks aan het sukkelen zijn bij het begin van dit seizoen (vijf overwinningen, zes nederlagen), gaat het bij de Philadelphia 76ers wel uitstekend (acht overwinningen, vier nederlagen). Toch maakten de Bucks deze nacht de beste indruk.

Dankzij een sterke prestatie van sterpspeler Giannis Antetokounmpo zijn de Milwaukee Bucks er in geslaagd om met 118-109 te winnen. Antetokounmpo was goed voor 31 punten en 16 rebounds. Bij Philadelphia was Drummond goed voor 17 punten en 20 rebounds.