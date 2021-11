Nog geen volgende ronde voor Antwerp Giants: Belgische ploeg verliest in Europe Cup van Ionikos

De Antwerp Giants zijn er niet in geslaagd om zich al te plaatsen voor de volgende ronde in de Europe Cup. Daarvoor moesten ze winnen van Ionikos, maar het werd een nederlaag voor de Belgische club.

De Antwerp Giants zijn uitstekend bezig in de Europe Cup met een eerste plaats in haar groep, maar dinsdagavond is de Belgische ploeg er niet in geslaagd om Ionikos te verslaan. Het werd in eigen huis 87-90.

De Antwerp Giants blijven wel aan de leiding in hun groep met 3 overwinningen en 2 nederlagen. Daarachter volgen Sporting, Ionikos en Bergen. Bergen neemt het vandaag op tegen het Portugese Sporting.