Bergen verliest Europees en schenkt zo Antwerp Giants de kwalificatie

In de FIBA Europe Cup gingen zowel Antwerp Giants als Bergen deze week onderuit. Antwerp is wel gekwalificeerd na de nederlaag van Mons.

Bergen heeft in groep F van de Europe Cup zijn voorlaatste poulewedstrijd verloren. Sporting Lissabon was met 68-75 te sterk voor Mons. Nzekwesi was met 19 punten opnieuw topschutter.

Antwerp Giants ging deze week ook onderuit tegen het Griekse Ionikos. Door de nederlaag van Bergen is Antwerp echter zeker van de volgende ronde.

Volgende week woensdag spelen Bergen en Antwerp de laatste poulewedstrijd tegen elkaar.